Умер голос Багза Банни и Даффи Дака Эрик Бауза

Канадско-американский актер озвучивания Эрик Бауза, известный по мультсериалу «Веселые мелодии», умер в возрасте 46 лет. О его смерти сообщила семья артиста в соцсети, а причину позднее назвали журналисты Variety со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы.

Родственники актера сообщили, что он скоропостижно скончался, но не стали раскрывать обстоятельства смерти. По данным Variety, Бауза умер в воскресенье, 25 октября, у себя дома. Причиной стала гипертоническая болезнь сердца.

Эрик Бауза родился 7 декабря 1979 года в Торонто, в последние годы жил в Лос-Анджелесе. Он получил широкую известность благодаря озвучиванию персонажей мультсериала «Веселые мелодии» — кролика Багза Банни и утки Даффи Дака.

За свою карьеру актер подарил голос десяткам анимационных героев. Среди них — Гленн и Сиско из сериала «Рик и Морти», Стимпи из мультсериала «Взрослая вечеринка Рена и Стимпи», а также Кот в сапогах из «Приключений Кота в сапогах».

Бауза пять раз номинировали на премию «Эмми» в категории «Лучшее исполнение в анимационной программе». Трижды он получал «Детскую и семейную премию „Эмми“» за работу над «Веселыми мелодиями». В 2022 году актер стал лауреатом премии «Энни», которую вручают за достижения в области анимации, пишет «Газета.ру».