В Воронеже при атаке БПЛА погибли два человека, 17 пострадали

В Воронеже в результате ночной атаки беспилотников погибли два человека, еще 17 получили ранения, в том числе ребенок. По данным губернатора Александра Гусева, силы ПВО уничтожили над городом более 70 БПЛА, а всего над Воронежской агломерацией и соседними районами сбили 113 аппаратов.

Погибшие мужчины родились в 1960 и 1973 годах. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Гусев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Значительная часть пострадавших находилась в поезде, который следовал по левобережной части пригорода Воронежа. Обломки беспилотника упали на состав. Среди раненых есть двое человек в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают оперативные службы.

После атаки возгорания возникли на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре в центральной части города, многоквартирном доме и двух дачных поселках. Пожары также произошли на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. По словам губернатора, на промышленных объектах обошлось без существенных последствий.

Повреждения окон и фасадов зданий зафиксировали практически во всех районах Воронежа. Информация о последствиях атаки может уточняться.

Александр Гусев призвал жителей не публиковать в интернете фото и видео работы ПВО и ее последствий, особенно с привязкой к местности.