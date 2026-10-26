В РЖД рассказали подробности удара ВСУ по поезду в Воронеже

Украинские беспилотники атаковали пассажирский поезд в Воронеже во время движения, сообщили в Российских железных дорогах.

Ночью город подвергся массированному удару украинских БПЛА, погибли два человека, еще 17 пострадали, сообщил губернатор Александр Гусев. Жертвами атаки стали мужчины 1960 и 1973 годов рождения. Среди раненых есть ребенок, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

«Значительная часть раненых, в том числе двое тяжелораненых, пострадали в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА», — написал Гусев в «Максе».

В РЖД вскоре уточнили, что поврежден вагон поезда №11 Анапа — Москва на станции Сомово. Пассажиров предупредили о возможной задержке поездов южного направления и электричек. Движение на участке Трехсвятская — Сомово — Отрожка приостановили.

оЗа ночь и утро над Воронежем и некоторыми районами области были сбиты 113 дронов, из которых более 70 — над самим городом. В результате атак на территории различных объектов произошли пожары: на промышленных предприятиях, в деловом центре, в многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.

В большинстве районов Воронежа были повреждены окна и фасады зданий.