Воронежцы рассказали, что происходит на улицах после удара ВСУ

Жители Воронежа пожаловались на запах гари и битое стекло на улицах после ночной атаки украинских дронов, пишет Voronezh1.ru.

Горожане рассказали изданию, что ощущали мощные раскаты, слышали гул в небе и видели падающие с высоты куски пламени. Взрывы продолжались примерно час. Отбой тревоги объявили в 07:33.

«На улице недалеко от меня следы разрушений. Земля усыпана битым стеклом, обломками бетона, машины прямо по ним едут», — отметил воронежец.

Другой местный житель отметил, что столкнулся с последствиями возгораний.

«Гарь в воздухе, дышать мне — астматику — очень тяжело», — посетовал он.

Ночью город подвергся массированному удару украинских БПЛА, погибли два человека, еще 17 пострадали, сообщил губернатор Александр Гусев. Жертвами атаки стали мужчины 1960 и 1973 годов рождения. Среди раненых есть ребенок, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

В РЖД уточнили, что поврежден вагон поезда №11 Анапа — Москва на станции Сомово. Пассажиров предупредили о возможной задержке поездов южного направления и электричек. Движение на участке Трехсвятская — Сомово — Отрожка приостановили.