В Солотче ожидаются отключения света из-за переключений на сетях

С 10:00 АО «РГРЭС» проводит оперативные переключения на сетях для нормальной работы электроснабжения в районе Солотча по следующим улицам: Гайдара, Дачная, Железнодорожная, Зеленая, Казанская, Куркова, Курортный проезд, Порядок, Солотча р-н, Монастырская, Новая, Почтовая, Больничная, Коммунальная, Владимирская, Песчаная, Сосновая, Грибная, Дунай и Луговая (Заборье).

Переключения будут носить временный характер и не превысят 30 минут, говорится в сообщении компании.

Энергетики принесли извинения жителям Рязани за временные неудобства.