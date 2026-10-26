Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Поезд, идущий через Рязань, попал под удар дронов в Воронежской области

Алексей Самохин
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В Воронежской области при атаке беспилотников повредило вагон пассажирского поезда № 11 Анапа — Москва, который следует через Рязань. По предварительным данным РЖД, пострадали пять пассажиров.

Инцидент произошел на станции Сомово. Из-за атаки на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж пропало напряжение в контактной сети, поэтому движение поездов временно приостановили.

Пострадавшим пассажирам оказывают необходимую помощь. На участке работают восстановительные бригады, которым предстоит устранить повреждения и восстановить движение.

Поезд Анапа — Москва проходит через станцию Рязань-2. Согласно расписанию, он прибывает в город в 10:59.

Из-за происшествия ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных составов. Информация о последствиях атаки может уточняться.

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