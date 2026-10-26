9 объектов культурного наследия в Рязанской области продают с аукциона

Дом.РФ проводит аукцион объектов культурного наследия, которые находятся в Рязанской области. Об этом сообщили в инспекции по охране ОКН региона.
На торги выставлены 9 памятников и ансамблей в Рязанской области. Все они находятся в неудовлетворительном состоянии.
В Инспекции отметили, что покупка объектов — отличная возможность внести вклад в сохранение истории региона.
На торги выставлена недвижимость в Рязани, Касимовском, Михайловском и Старожиловском округах.
В частности, можно приобрести два корпуса торговых рядов в Елатьме или Промышленно-усадебный комплекс Баташовых в Касимовском округе.
В Рязани продаётся Доходный дом А.И.Колемина, в котором проживал К.Э.Циолковский.