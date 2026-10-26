В Рязанской области с 26 октября стартовала «Монетная неделя»

Жители Рязанской области с 26 октября по 7 ноября смогут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить сумму на банковский счет. Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит в отделениях банков-участников и некоторых торговых точках.

Участники акции принимают любые монеты Банка России, которые находятся в обращении и выпущены после 1997 года. Чтобы ускорить обмен, мелочь рекомендуют заранее рассортировать по номиналу.

Адреса пунктов приема опубликованы на официальном сайте акции.

По данным исследования Банка России, 87% россиян носят с собой монеты. При этом чаще всего в расчетах используют номиналы 10, 5 и 2 рубля, а копейки нередко откладывают дома.

«Копейки же потребители часто откладывают в сторону, забывая, что это тоже полноценное средство платежа. Акция позволяет вернуть такие монеты в оборот», — рассказала заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.

Во время весенней «Монетной недели» жители Рязанской области обменяли мелочь на 3,7 млн рублей. Осенняя акция вновь дает возможность избавиться от накопившихся монет и вернуть их в обращение.