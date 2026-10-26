В Москве-реке ищут девушку, пропавшую после ссоры с возлюбленным

Водолазы ищут в районе Живописного моста в Москве-реке тело 30-летней девушки, которая исчезла при загадочных обстоятельствах несколько дней назад, пишет Baza.

Тревогу забил ее возлюбленный — он сообщил в полицию о пропаже молодой москвички.

«Позже выяснилось, что накануне исчезновения пара поссорилась, и девушка была очень расстроена», — говорится в посте.

По данным издания, они поругались вечером 21 октября. По словам очевидцев, девушка шла домой через «Березовый парк», после чего ее никто не видел. К поискам подключились волонтеры, а родственники обследовали территорию парка.

Силовикам вскоре удалось отследить ее маршрут по камерам видеонаблюдения и начать поисковую операцию.