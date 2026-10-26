Колесник заявил о планах Великобритании начать войну с Россией

Заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о необходимости подготовиться к возможной войне в течение тысячи дней может указывать на планы Лондона начать боевые действия против России. Такую оценку в комментарии «Газете.Ru» высказал военный эксперт, бывший депутат Госдумы VI–VIII созывов Андрей Колесник.

По словам Колесника, британское руководство недооценивает уязвимость собственной страны. Он считает, что подобные заявления могут быть попыткой укрепить позиции Лондона на фоне международной напряженности.

«Лондон собирается, естественно, воевать с Россией, вообще не понимая, что самая уязвимая страна — это Британия… Этот остров в мишень превратился, они сами себя превратили в мишень и пытаются утвердить свое положение такими заявлениями», — заявил эксперт.

Колесник призвал Россию продолжать укреплять обороноспособность в условиях внешнеполитического давления. По его словам, переговорные позиции государства зависят в том числе от его военных возможностей.

«Договариваются только с сильными, а слабым диктуют условия», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о необходимости подготовиться к возможному военному конфликту в течение ближайших тысячи дней. По его оценке, к 2030 году противники Соединенного Королевства могут перейти к атаке.

Хили не уточнил, какие именно страны имеет в виду. При этом британские СМИ связали его предупреждение с Россией.