Рязанские дзюдоистки завоевали медали юниорского Гран-при в Душанбе

Рязанские дзюдоистки Кристина Коновалова и Александра Шестопалова завоевали медали юниорского Гран-при в Душанбе. Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области.

В Душанбе (Таджикистан) во «Дворце тенниса» 24-25 октября проходил первый Международный турнир серии Гран-При по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года – Hoji Sharif Dushanbe Grand Prix Juniors2026, на котором за первые, памятные награды сражались 234 спортсмена из 19 стран.

Сборную России представляли 27 дзюдоистов (14 юниоров и 13 юниорок), в том числе две воспитанницы рязанской СШОР «Комета».

В первый соревновательный день, 24 октября, российская команда завоевала 10 наград (3 золотые, 2 серебряные, 5 бронзовых), и одна «бронза» — в весовой категории до 63 кг, где собрались 10 конкуренток, оказалась в активе рязанской дзюдоистки, серебряной призерки Первенства Европы до 18 лет, бронзовой призерки Кубка Европы до 18 лет и до 21 года, мастера спорта России Александры Шестопаловой (тренеры – Заслуженный мастер спорта России Михаил Пуляев и Сергей Мормылёв).

В заключительный соревновательный день «Гран-При Ходжи Шарифа 2026», 25 октября, в весе до 78 кг (9 дзюдоисток) вторая наша землячка мастер спорта России международного класса Кристина Коновалова завоевала золотую медаль (тренер – Заслуженный мастер спорта России Михаил Пуляев).

Кристина Коновалова в первой схватке выиграла у представительницы Кыргызстана Акмаржан Турдажиевой. Во второй схватке рязанская дзюдоистка победила Шоиру Аминову. А в финале Коновалова встретилась с ещё одной россиянкой Анастасией Антоновой. Победу и золотую медаль юниорского Гран-При нашей спортсменке принес единственный бросок, которому судьи дали оценку «ваза-ари».