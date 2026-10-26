Поезд с футболистами «Локомотива» попал под удар беспилотника в Воронежской области — «Mash на спорте»

Пассажирский поезд, в котором футболисты московского «Локомотива» возвращались из Ростова-на-Дону, подвергся атаке беспилотника в Воронежской области. По предварительным данным, пострадали пять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Об атаке сообщил «Mash на спорте». По информации источника, удар пришёлся по составу, в котором ехали игроки красно-зелёных.

Футболисты не получили ранений. После происшествия команда продолжила путь в Москву на автобусе.

В результате атаки повреждены четыре вагона.

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