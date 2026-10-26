В Рязанской области водителя осудили за смертельное ДТП на трассе М-5

Шацкий районный суд приговорил 40-летнего водителя к году колонии-поселения за ДТП со смертельным исходом на трассе М-5. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля.

Авария произошла в феврале 2026 года. По данным прокуратуры Рязанской области, водитель Volkswagen Polo не учёл скоростной режим, дорожные и погодные условия. В результате машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с грузовым автомобилем.

Пассажир легковушки погиб на месте происшествия.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. При вынесении приговора учли признание вины и раскаяние мужчины.

Помимо года лишения свободы в колонии-поселении, суд запретил ему управлять транспортными средствами в течение двух лет.