Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Определились финалисты юбилейного сезона «Ты супер!»

Алексей Самохин
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Вчера, 25 октября, в эфир телеканала НТВ вышел третий полуфинал юбилейного сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» (16+), в котором участники прошлых лет вернулись на большую сцену, чтобы рассказать, как изменилась их жизнь и чему они научились за это время. По традиции ребят приходят поддержать знаменитости: в этот раз в группу поддержки вошли певцы Жан Милимеров и Ева Власова.

Участник шестого сезона «Ты супер!» Кирилл Ракуши прошёл в полуфинал по решению Александра Панайотова. В восьмом выпуске он вышел на сцену с песней Игоря Крутого «Мадонна». Диана Арбенина оценила номер Кирилла строго: «В следующий раз пой убедительнее». Ёлка также отметила, что в самом начале выступления участник немного растерялся, но затем смог собраться и сделать всё как надо: «Вы перспективный артист, Вам обязательно надо заниматься музыкой». Александр Панайотов сказал, что антураж получился интереснее самого выступления: «Мне хотелось больше экспрессии и Вашей энергии». Игорь Крутой признался, что эта песня изменила его жизнь, и пожелал Кириллу найти композицию, которая также сильно повлияет на его судьбу и превратит его жизнь из чёрно-белого кино в цветное.

Поддержать Кирилла пришёл Жан Милимеров, который присоединился к словам Игоря Крутого о поиске своей песни: «Чтобы ты выходил на сцену, и все говорили: «Вот это да!»». После Жан, Кирилл и Александр Панайотов исполнили хит «Мадонна».

Участница шестого сезона шоу Елизавета Антошкина прошла в полуфинал благодаря голосу Александра Панайотова. В восьмом выпуске она исполнила песню группы A’Studio «Грешная страсть». Диана Арбенина отметила, что номер получился очень убедительным. Александр Панайотов высоко оценил Елизавету: «Мы здесь не только про ноты, но и про души. И я хочу подчеркнуть, что Вы, Елизавета, мне очень импонируете именно по внутренним качествам». Игорь Крутой признался, что во время выступления у него возникло ощущение, будто всё хорошее, что есть в самой Елизавете, она выразила в этой песне: «Для меня сейчас это вершина в твоём творчестве». Ёлка тоже похвалила юную конкурсантку: «Я как зритель хочу наблюдать за развитием и ростом такого артиста».

Поддержать Елизавету пришла певица Ева Власова. «Лиза, во-первых, ты супер! И вся эта программа звучит как аффирмация: каждый раз, когда все говорят тебе: «Ты супер!», ты заряжаешься правильной энергией. Во-вторых, хочу сказать, что ты потрясающе поёшь. Но помимо твоих вокальных данных чувствуется, что ты честный, открытый и искренний человек. А если твоё сердце открыто к правде и любви, то всё получится!», – сказала Ева. После этого певица подарила Елизавете камни, сделанные своими руками, отметив, что вложила в них частичку своей энергии, которой хотела поделиться с участницей. В завершении они вместе исполнили песню Евы Власовой «Она».

По правилам проекта в финале выпуска члены жюри должны назвать имена четырёх ребят, которые пройдут в следующий этап. Так, третьими финалистами юбилейного сезона стали: Анастасия Симоганова, Юрий Тришин, Ай-Кыс Кыргыс и Елизавета Антошкина.

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik. Производством проекта занимаются компания «ВайТ Медиа» и студия «Центральное телевидение».

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