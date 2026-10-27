НТВ: Третий сезон детектива «Тверская» стал лучшим сериалом надели

Третий сезон детективного сериала «Тверская» (16+) закрепился в лидерах телерейтингов: премьера на НТВ состоялась 19 октября, и уже по итогам недели проект признали самым популярным сериалом на российском ТВ. Согласно данным Mediascope (аудитория «Все 18+», период 19–25 октября 2026 года), средний рейтинг сезона достиг 4,3 %, а средняя доля — 14,6 %. При этом одна из серий показала ещё более высокие результаты: её рейтинг составил 4,7 %, доля — 16,8 %. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В свежих эпизодах главный герой Иван Соболев, роль которого исполняет Иван Колесников, вновь оказывается в Москве — он стремится раскрыть цепочку преступлений, совершённых бандой грабителей, кочующих по разным городам. Чтобы продвинуться в расследовании, Соболев обращается за поддержкой к прежним сослуживцам: он готов помочь им с текущими делами в обмен на содействие.

В ходе поисков герой обнаруживает тревожную деталь: преступная группа пользуется покровительством высокопоставленного генерала и ряда офицеров спецподразделения Департамента оперативно‑розыскной деятельности. В попытках вычислить загадочного организатора, которого в сериале условно называют «Мориарти в погонах», Соболев приходит к подозрению, что к делу может быть причастен отец Луизы — женщины, с которой у него прежде были отношения.