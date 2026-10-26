Следком выясняет обстоятельства гибели матери и сына в Касимовском округе

Следственное управление СК России по Рязанской области проводит процессуальную проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в жилом доме села Пустынь Касимовского муниципального округа. Об этом сообщил Следственный комитет Рязанской области.

По данным ведомства, трагедия произошла утром 24 октября 2026 года. В частном доме в селе Пустынь вспыхнул пожар, жертвами которого стали хозяйка дома 1943 года рождения и её сын 1972 года рождения.

Как отметили в следственном управлении, при первоначальном осмотре на телах погибших, помимо следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Для установления всех обстоятельств происшествия назначены медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

По предварительным данным, очагом возгорания могло стать курение мужчины в постели. Сотрудники следственного управления незамедлительно выехали на место происшествия для проведения первоначальных проверочных мероприятий.

В ведомстве обратили внимание жителей региона на необходимость строгого соблюдения мер пожарной безопасности. Как подчёркивают следователи, в большинстве случаев причиной гибели людей становится небрежность или невнимательность. Пожары в жилых домах возникают из-за грубого нарушения правил эксплуатации отопительных приборов, в том числе самодельных, перегрузки электросети и обычной человеческой неосторожности. Трагические последствия, как правило, наступают при возникновении пожара в вечернее и ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону службы спасения «112» со всех мобильных операторов. Звонок бесплатный, номер набирается даже при отсутствии SIM-карты.