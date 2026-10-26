В Рязани 27 октября без холодной воды останутся 11 улиц

Во вторник, 27 октября, в Рязани временно отключат холодную воду на 11 улицах. Об этом сообщили в МП «Водоканал». Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Воды не будет с 09:00 до 13:00 по следующим адресам: Кремлевский вал 1/2, 4 корпус 1, 7, 9, 11а, 13, 15, 19; Ленина 48, 48а, 50б; Некрасова 3; Новослободская 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 12, 13 корпус 1, 16, 18, 22, 22 корпус 1, 22а, 24, 26, 30, 36, 38; п. Остров 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17; Посадский переулок 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15а; Почтовая 40, 42, 44; Рабочих 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 18, 18 корпус 2, 19, 20, 20 корпус 1, 21, 21а, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 48; Соборная 3; Соборная площадь 9, 17а, 19; Кремль 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16.

Под отключение также попадут несколько учреждений: Рязанская областная специальная библиотека для слепых, управление Росгвардии на Ленина, частный детсад «Кремлевский дворик», Арбитражный суд региона, лицей № 4, епархиальное управление, Спасо-Преображенский монастырь, котельная в поселке Остров (д. 15а) и Кремль.