Школьников Рязани и Махачкалы наградили за эссе о Герое России

26 октября состоялось подведение итогов конкурса эссе «Герой нашего времени». Конкурс, организованный по инициативе Рязанской городской Думы и Собрания депутатов городского округа «город Махачкала», был посвящен памяти Героя Российской Федерации Нурмагомеда Гаджимагомедова и проводился в рамках межмуниципального проекта «Герой в наших сердцах: Махачкала и Рязань – одна память». Участие в нем приняли школьники из двух городов.

В режиме телемоста участие в церемонии приняли глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и Председатель Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» Хиби Алиев, а также директор школы №53, депутат Рязанской городской Думы, руководитель рабочей группы по реализации на территории города Рязани государственной национальной политики по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию Татьяна Шпортун.

Татьяна Панфилова и Хиби Алиев наградили учащихся, занявших призовые места, а также их педагогов.