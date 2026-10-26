Фото Рязанской городской Думы
Общество

Школьников Рязани и Махачкалы наградили за эссе о Герое России

Олеся Чугунова
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26 октября состоялось подведение итогов конкурса эссе «Герой нашего времени». Конкурс, организованный по инициативе Рязанской городской Думы и Собрания депутатов городского округа «город Махачкала», был посвящен памяти Героя Российской Федерации Нурмагомеда Гаджимагомедова и проводился в рамках межмуниципального проекта «Герой в наших сердцах: Махачкала и Рязань – одна память». Участие в нем приняли школьники из двух городов.

В режиме телемоста участие в церемонии приняли глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и Председатель Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» Хиби Алиев, а также директор школы №53, депутат Рязанской городской Думы, руководитель рабочей группы по реализации на территории города Рязани государственной национальной политики по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию Татьяна Шпортун.

Татьяна Панфилова и Хиби Алиев наградили учащихся, занявших призовые места, а также их педагогов.

«С коллегами из Махачкалы нас связывают давние и очень продуктивные партнерские отношения. Очень важно, ценно и значимо, что конкурс эссе, посвященных нашему Герою Нурмагомеду Гаджимагомедову, объединил две его Родины – Дагестан и Рязань. Спасибо всем участникам за память. Ведь человек жив, пока жива память о нем», – сказала Татьяна Панфилова.

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