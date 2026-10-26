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Новости России

Военный эксперт предположил, откуда могли запустить дроны на Воронеж

Алексей Самохин
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Беспилотники, атаковавшие Воронеж, могли запустить с территории Сумской, Черниговской или Харьковской областей Украины. Такую версию в беседе с «Абзацем» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, для атаки могли применить украинские или американские беспилотные системы.

«Я думаю, что удары наносились из Сумской области, из Черниговской, возможно, из Харьковской. Удары наносились, конечно, беспилотными летательными системами. И возможно, американскими. Типа Hornet, типа украинских ЛДК, ЮТ», — заявил Матвийчук.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО сбили над регионом 113 беспилотников. Из них 70 перехватили непосредственно над Воронежем.

В результате атаки погибли два человека, ещё 17, включая ребёнка, получили ранения. Как сообщил глава региона, многие пострадавшие находились в пассажирском поезде, на который упали обломки беспилотников. Двое раненых получили тяжёлые травмы.

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