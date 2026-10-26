В Рязани перекроют главный въезд в ЖК «Паруса» из-за реконструкции электросети

В микрорайоне Кальное в Рязани временно перекроют главную въездную дорогу в жилой комплекс «Паруса». АО «РГРЭС» планирует завершить работы по реконструкции кабельной линии за один-два дня.
На заключительном этапе специалисты столкнулись с проблемой: из-за особенностей грунта лаборатория ресурсоснабжающей организации не может обнаружить газопроводные трубы.
Комиссия с участием представителей горгаза решила продолжить работы открытым способом. Это потребует перекрытия основного въезда в жилой комплекс.
В РГРЭС признали, что ограничения осложнят привычные маршруты жителей, и извинились за неудобства. Компания обещает провести работы максимально осторожно и постараться уложиться в один-два дня.
Цель реконструкции — обеспечить надёжное электроснабжение микрорайона Кальное. Начать работы планируют завтра, 27 октября.