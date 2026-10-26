Более 230 детей-сирот получат квартиры в Рязанской области

В Рязанской области продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот. О промежуточных результатах и планах на будущее рассказали в региональном министерстве строительства.

По данным ведомства, с 2022 года собственное жилье получили 1 170 человек. В минстрое подчеркнули, что Рязанская область входит в число немногих субъектов РФ, где программа реализуется планомерно: квартиры предоставляются по мере достижения детьми совершеннолетия.

В прошлом году для нуждающихся было закуплено 228 квартир. В текущем году жилье получат 234 человека, для них уже приобретено 197 помещений.

Отмечается, что чаще всего в очереди оказываются дети, чьих родителей лишили прав — на них приходится порядка 60%. Еще около трети сирот потеряли родителей. Остальные — это отказники, а также дети, чьи родители находятся в местах лишения свободы, признаны пропавшими без вести или недееспособными.