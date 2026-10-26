Павел Малков рассказал о новых возможностях для аграриев Рязанской области

В Рязанской области начал работу первый собственный логистический центр компании «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»). Комментируя запуск объекта, губернатор Павел Малков отметил, что проект реализуется в русле целей и задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Комплекс построен в Кораблинском районе в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое Правительство Рязанской области и крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» заключили в 2023 году. Первый этап уже завершен: создана инфраструктура для хранения сухих минеральных удобрений. В дальнейшем мощности расширят за счет складов для жидких удобрений, а полностью строительство планируется закончить в 2028 году. За два года в проект вложено более 120 млн рублей, в ближайшие два года инвестиции составят еще около 130 млн рублей.

Планируемая мощность хранения — около 20 тыс. тонн. Центр позволит накапливать удобрения заблаговременно и своевременно отгружать их сельхозпроизводителям в разгар полевых работ.

Губернатор Павел Малков подчеркнул:

«Активно сотрудничаем с компанией «ФосАгро-Регион». Создание в регионе такого логистического комплекса – это новые возможности для наших аграриев. Помимо минеральных удобрений центр обеспечит поставки аграриям семян отечественной селекции. Также будут доступны агрономические сервисы, такие как агрохимическое обследование почв и разработка систем минерального питания растений. Все это важно для дальнейшего повышения качества и результативности работы в АПК Рязанской области».

Глава региона также поблагодарил компанию за поддержку спорта: недавно Правительство области, «ФосАгро-Регион» и ассоциация «ДРОЗД» подписали соглашение, которое поможет открывать бесплатные секции, творческие студии и кружки, развивать баскетбол и делать его доступнее для детей и молодежи.

«Агропромышленный комплекс Рязанской области – один из наиболее крупных и стабильных потребителей минеральных удобрений. С 2020 г. мы поставили в регион более 170 тыс. тонн продукции, причем благодаря запуску центра в Кораблино, за 9 мес. 2026 года объем поставок уже превысил показатель всего прошлого года. Этот комплекс не только позволит оптимизировать логистику, но и обеспечит аграриям возможность заблаговременных закупок минеральных удобрений в межсезонье, по более выгодным ценам», – отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

По его словам, поддержка Правительства области и лично губернатора Павла Малкова создала в регионе благоприятные условия для бизнеса и инвестиционных проектов. Это дает компании возможность последовательно наращивать присутствие в Рязанской области и вкладываться в современную инфраструктуру для местных аграриев.