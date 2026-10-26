Студентам из многодетных семей Рязанской области компенсируют проезд

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области сообщает о новой мере поддержки для студентов из малообеспеченных многодетных семей. Им компенсируют часть расходов на проезд в общественном транспорте. Работа ведется в рамках выполнения ключевых задач национального проекта «Семья».

С 2026 года в Рязанской области студентам из многодетных семей ежегодно будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 2 600 рублей на проезд в общественном транспорте.

Оформить выплату могут родители студентов очной формы обучения из многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум (16 856 рублей на человека). Заявление принимают в МФЦ — потребуются справка об обучении ребенка и документ о размере получаемой стипендии. Семьям, которые ранее получали ежемесячную выплату, ежегодная будет назначена в беззаявительном порядке.

Подробную информацию можно уточнить по телефону (4912) 513-600.