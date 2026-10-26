Рязанские спортсмены завоевали медали на международных и всероссийских соревнованиях

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области подвело итоги выступлений региональных атлетов на турнирах международного и всероссийского уровня.

В Душанбе (Республика Таджикистан) завершился первый Международный турнир серии Гран-при по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года — Hoji Sharif Dushanbe Grand Prix Juniors 2026. Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Комета» Александра Шестопалова и Кристина Коновалова в составе сборной России добились успеха, завоевав золотую и бронзовую награды юниорского Гран-при. Всего российская сборная собрала 19 комплектов медалей.

В московском спортивном комплексе «Баскет Холл» прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу имени заслуженного тренера России М. И. Мельцера. В турнире приняли участие более 2000 спортсменов из 48 регионов страны. По итогам четырех соревновательных дней рязанская сборная завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

В Рязани на базе бассейна «Аквамед» РязГМУ имени И. П. Павлова завершился X чемпионат по плаванию среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России. Команда рязанского медуниверситета заняла первое место в общекомандном зачете.

Кроме того, на ледовой арене «Десант» состоялось открытие регионального этапа XVI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд — Ночной хоккейной лиги сезона 2026–2027 годов. В этом году в фестивале примут участие более 1200 рязанских хоккеистов-любителей в четырех дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 50+», «Лига Надежды» и «Лига Мечты». В рамках регионального чемпионата запланировано более 400 матчей. Первый матч на льду провели студенческие команды РГУ имени С. А. Есенина и РязГМУ, а Кубок открытия завоевала команда РГУ.