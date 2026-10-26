Стало известно о третьей погибшей в смертельном ДТП в Рязани

В Рязани подтверждена гибель третьей женщины в результате крупного ДТП, произошедшего вечером 23 октября на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова. Как сообщили в региональном УМВД, легковой автомобиль Suzuki столкнулся с грузовиком Foton, за рулем которого находился 46-летний житель Орловской области.

По предварительным данным полиции, водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора, находясь в состоянии опьянения. В момент аварии в Suzuki находились пять жительниц Рязани.

Первой на месте происшествия скончалась 67-летняя пассажирка. Позже в медицинском учреждении умерли еще две женщины — 67-летняя водитель Suzuki и 70-летняя пассажирка.

По информации журналистки YA62.RU, среди погибших — преподаватель из Рязани Елена Миронова. Об этом рассказала подруга погибшей Людмилы Евсюковой, которая являлась преподавателем РязГМУ и акушером-гинекологом. В аварии погибла коллега Людмилы Владимировны — терапевт городской больницы № 10 Ольга Соколова. Компанией из пяти человек в тот вечер женщины возвращались с концерта. Ольга и Людмила похоронены через могилу на Успенском кладбище.

В отношении водителя Foton возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы, минимальное — восемь лет. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, следователь намерен ходатайствовать о заключении его под стражу.