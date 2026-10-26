Полиция Рязани провела ночные рейды по улице Почтовой

В ночь с пятницы на субботу в Рязани прошли рейды по обеспечению общественного порядка. В мероприятиях участвовали сотрудники полиции, росгвардейцы и представители народной дружины. Проверки охватили девять досугово-развлекательных заведений в Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах города, а также улицу Почтовую.

По итогам рейдов в отделы полиции доставили 25 человек — с улицы Почтовой и из клубов. Правоохранители составили 14 административных протоколов. Среди нарушений — несоблюдение миграционного законодательства, ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, хулиганство, отсутствие полиса ОСАГО, чрезмерная тонировка автомобиля и управление транспортным средством без документов.

В полиции сообщили, что работа по охране общественного порядка будет продолжена.