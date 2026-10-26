В Рязани рассмотрят переименование улицы Фурманова

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся изменений в земельные и градостроительные нормы. Основным итогом стало одобрение поправок в Правила землепользования и застройки, которые будут вынесены на общее заседание РГД.

Изменения затрагивают участки в микрорайоне Солотча, а также на улице Промышленной и проезде Яблочкова. Необходимость корректировок вызвана уведомлением регионального управления «Роскадастр»: поправки призваны устранить пересечения границ земельных участков.

Кроме того, члены комитета поддержали внесение технических правок в Положение о муниципальном земельном контроле.

Отдельное внимание было уделено вопросу переименования улицы Фурманова. С инициативой вернуть ей историческое название (улица Монастырская) выступила Топонимическая комиссия города Рязани. Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на ближайшем заседании Рязанской городской Думы.