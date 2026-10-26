На улице Грибоедова в Рязани устраняют повреждение теплосетей

Жители домов № 5, 7 и 9 на улице Грибоедова в Рязани остались без отопления из-за повреждения тепловых сетей на участке между домами № 7 и № 9. Для выяснения обстоятельств произошедшего была создана комиссия, в которую вошли представители ГЖИ, МУП «РМПТС» и УК «Либер». Об этом сообщили в администрации города.

По итогам обследования было принято решение о проведении ремонтных работ силами управляющей компании «Либер». Необходимые материалы для устранения повреждения предоставило МУП «РМПТС», после чего специалисты УК приступили к восстановлению теплоснабжения.

Завершить ремонт планируется 27 октября. До этого момента жители указанных домов останутся без отопления.