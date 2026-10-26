Image by Freepik
Общество

На улице Грибоедова в Рязани устраняют повреждение теплосетей

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жители домов № 5, 7 и 9 на улице Грибоедова в Рязани остались без отопления из-за повреждения тепловых сетей на участке между домами № 7 и № 9. Для выяснения обстоятельств произошедшего была создана комиссия, в которую вошли представители ГЖИ, МУП «РМПТС» и УК «Либер». Об этом сообщили в администрации города.

По итогам обследования было принято решение о проведении ремонтных работ силами управляющей компании «Либер». Необходимые материалы для устранения повреждения предоставило МУП «РМПТС», после чего специалисты УК приступили к восстановлению теплоснабжения.

Завершить ремонт планируется 27 октября. До этого момента жители указанных домов останутся без отопления.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Суд обязал власти Старожиловского района отремонтировать разбитую дорогу к школе
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Стали известны новые детали смерти Миши Маваши

Выстрел, из-за которого мог погибнуть рэпер и общественный деятель...
Новости России

В московском метро неизвестные колют женщин шприцами

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», одна из пассажирок после случившегося обратилась за медицинской помощью, а затем подала заявление в полицию.
Происшествия

Опубликовано видео смертельного ДТП с тремя погибшими женщинами в Рязани

В соцсетях появилось видео смертельного ДТП на улице Циолковского в Рязани, в котором погибли три женщины.
Интересное

Афонские старцы предсказали России сотни лет покоя и «радость через ад»

Аристоклий, Стефан и Паисий в один голос говорили о страшных событиях и грядущем покое. Сегодня мы наблюдаем, как их пророчества сбываются.
Медицина

В Рязани погибла акушер-гинеколог Людмила Евсюкова

В Рязани погибла врач акушер-гинеколог Людмила Владимировна Евсюкова. О её смерти сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Темы
Общество

Суд обязал власти Старожиловского района отремонтировать разбитую дорогу к школе

Прокуратура Старожиловского района добилась в суде устранения дефектов дорожного покрытия на улице Соборной в селе Столпцы.
Общество

В Рязани рассмотрят переименование улицы Фурманова

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся изменений в земельные и градостроительные нормы.
Спорт

Рязанские спортсмены завоевали медали на международных и всероссийских соревнованиях

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области подвело итоги выступлений региональных атлетов на турнирах международного и всероссийского уровня.
Общество

Полиция Рязани провела ночные рейды по улице Почтовой

В ночь с пятницы на субботу в Рязани прошли рейды по обеспечению общественного порядка.
Общество

Студентам из многодетных семей Рязанской области компенсируют проезд

Работа ведется в рамках выполнения ключевых задач национального проекта «Семья».
Происшествия

Стало известно о третьей погибшей в смертельном ДТП в Рязани

В Рязани подтверждена гибель третьей женщины в результате крупного ДТП, произошедшего вечером 23 октября на пересечении улицы Циолковского и проезда Яблочкова.
Общество

Павел Малков рассказал о новых возможностях для аграриев Рязанской области

В Рязанской области начал работу первый собственный логистический центр компании «ФосАгро-Регион».
Новости Касимова

Следком выясняет обстоятельства гибели матери и сына в Касимовском округе

Следственное управление СК России по Рязанской области проводит процессуальную проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в жилом доме села Пустынь Касимовского муниципального округа.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье