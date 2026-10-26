Суд обязал власти Старожиловского района отремонтировать разбитую дорогу к школе

Прокуратура Старожиловского района добилась в суде устранения дефектов дорожного покрытия на улице Соборной в селе Столпцы. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Установлено, что на автомобильной дороге, ведущей к образовательной организации, имеются ямы, выбоины и просадки. По данному факту в администрацию округа было внесено представление, однако мер по устранению нарушений не последовало.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании бездействия муниципалитета незаконным и возложении на него обязанности привести дорогу в нормативное состояние. Заявленные требования судом удовлетворены.