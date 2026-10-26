В Рязанской области нашли редкие грибы «птичьи гнёзда»

Житель Спас-Клепиков Иван Васильев обнаружил на своём участке необычные грибы, которые в народе называют «бокальчиками». Об этом сообщает издательство «Пресса».

Как пояснила исполняющая обязанности начальника отдела по экологическому просвещению национального парка «Мещёрский» Полина Брякова, находка относится к грибам рода циатус, или бокальчик. Из-за характерной формы плодовых тел, наполненных похожими на яйца капсулами со спорами, их также называют «птичьими гнёздами». Эти грибы несъедобны. Внутри плодового тела находятся линзовидные перидиоли — спорохранилища.

Подобные грибы встречаются довольно редко. Время их плодоношения приходится на февраль–апрель. Бокальчики разрушают древесные остатки, поэтому растут на кусках старого дерева.