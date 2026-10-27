Павел Малков сообщил о скором открытии всех 15 новых ФАПов в Рязанской области

В Рязанской области завершается масштабное обновление фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях. Ход этой работы губернатор Павел Малков обсудил на заседании регионального правительства 27 октября. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Глава региона подчеркнул, что развитие медицинской инфраструктуры в муниципалитетах остается приоритетом для областных властей.

«В этом году благодаря нацпроекту в районах начнут работу 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Жители этих населенных пунктов очень ждут открытия. С появлением ФАПов качество и доступность медицинской помощи на селе выходят на принципиально иной уровень», — отметил Павел Малков.

Подробности о готовности объектов доложил заместитель председателя Правительства области — министр здравоохранения Александр Пшенников. По его словам, все 15 ФАПов уже построены и полностью оснащены, а также укомплектованы медицинскими кадрами. В 12 пунктах прием пациентов уже ведется, оставшиеся три объекта получат лицензию до конца текущего месяца.

Новые ФАПы оборудованы по современным стандартам модернизации первичного звена. В распоряжении медиков — электрокардиографы, автоматические дефибрилляторы, ингаляторы, тонометры (включая приборы для измерения внутриглазного давления), а также анализаторы для определения уровня сахара, гемоглобина и холестерина в крови. Благодаря вводу этих объектов современную и качественную медицинскую помощь смогут получать более 3 тысяч жителей прикрепленных населенных пунктов.