Рязанцам начали рассылать подозрительные письма от имени Роструда

Государственная инспекция труда в Рязанской области сообщила об участившихся случаях рассылки работодателям подозрительных писем и уведомлений от имени Роструда и трудовых инспекций. В них говорится о камеральных проверках, признаках теневой занятости, наличии самозанятых сотрудников и проведении специальной оценки условий труда (СОУТ).

Как пояснила руководитель региональной инспекции труда Зоя Мирохина, авторы таких сообщений используют символику и реквизиты Роструда. Работодателям рекомендуют проверять подлинность документов, прежде чем выполнять содержащиеся в них требования или передавать запрашиваемые сведения.

В инспекции напомнили, что документы, которые оформляют контрольные органы при проведении надзорных мероприятий, должны составляться в электронной форме и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью. Это требование установлено статьёй 21 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года.

Решения о проведении контрольных мероприятий, предписания об устранении нарушений и другие предусмотренные законом документы оформляют через Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ). Отдельно формировать такие документы не требуется: необходимые сведения вносят в реестр и подписывают.

Типовые формы документов, используемых при проведении контрольных мероприятий, утверждены приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 года № 151.

При этом инспекция обращает внимание, что в предусмотренных законом случаях контролирующие органы вправе запрашивать сведения и пояснения без решения о проведении контрольного мероприятия. К таким ситуациям относятся, в частности, оценка достоверности информации, расследование несчастных случаев и производство по делам об административных правонарушениях.

Если у работодателя возникли сомнения в подлинности полученного распоряжения, решения или запроса, информацию можно уточнить в Государственной инспекции труда в Рязанской области по телефону 8-910-901-03-00.