Фото: t.me/su_skr62
Новости России

Друзья предлагали вызвать такси, но студентка из Ачинска ушла одна и погибла

Алексей Самохин
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Студентку из Ачинска нашли мёртвой на пустыре спустя двое суток после застолья в компании знакомых. По данным SHOT, в ночь перед исчезновением девушка отмечала дембель приятеля, а около четырёх утра решила самостоятельно вернуться в общежитие. До места назначения она не добралась.

Друзья предлагали вызвать ей такси, но студентка отказалась. По их словам, она была в адекватном состоянии, а дорога до общежития занимала около 17 минут пешком. Последний раз девушка появлялась в сети примерно в пять утра.

Её тело обнаружили через два дня на пустыре в соседнем микрорайоне. Это место находилось примерно в получасе ходьбы от квартиры, где проходило застолье, и в противоположной стороне от общежития. В ту ночь температура воздуха в Ачинске опускалась примерно до −3 градусов.

По предварительной версии, студентка могла употребить алкоголь вместе с лекарствами, которые принимала из-за проблем с сердцем и сосудами. Однако эта информация пока не подтверждена. Точную причину смерти должна установить экспертиза.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

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