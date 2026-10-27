Россия жестко ответила за удар по Воронежу и Белгороду

Российские военные в ночь на 27 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам на Украине. По данным Минобороны РФ, поражены предприятия военно-промышленного комплекса, связанные с производством и хранением крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности. В ведомстве заявили об ударах по логистическим объектам, мостам через Днепр и морским судам, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины.

В Киеве под удар попали предприятие по производству беспилотников, сборочный цех ООО «Оаклайн» и мастерская, где собирали дроны самолётного типа. По информации Минобороны, в цехе «Оаклайн» производили и хранили ударные беспилотники FP-1 и FP-2 компании Fire Point.

Кроме того, российские военные нанесли удар по Южному мосту, который совмещает автомобильное и железнодорожное движение. По данным ведомства, сооружение использовалось для транзитных перевозок военных грузов.

В Харьковской области уничтожен разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр». На его территории хранили и распределяли материально-технические средства, грузы двойного назначения, а также разведывательные и ударные беспилотники для ВСУ.

В Чёрном море подбит сухогруз, который направлялся в порт Черноморск Одесской области. Судно перевозило грузы для обеспечения украинских войск.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «МК» назвал действия российских военных ответом на атаки по мирному населению. По его мнению, удары направлены не только на уничтожение объектов, но и на сокращение возможностей ВСУ производить беспилотники и доставлять их к месту применения.

«Ни одна атака на мирное население не останется безнаказанной», — заявил эксперт.

Дандыкин считает, что поражение производственных цехов, складов и транспортной инфраструктуры может затруднить обеспечение украинских подразделений беспилотниками. Он также связал выбор целей с атаками на Воронеж и Белгород.