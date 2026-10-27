Изображение сгенерировано 7инфо с помощью нейросети
Политика

Когда ВСУ могут возобновить атаки на российские НПЗ

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Вооружённые силы Украины могут возобновить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после выборов в Конгресс США. Такой сценарий допустил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, вероятность новых ударов может вырасти в случае поражения Республиканской партии на выборах. Эксперт связывает возможное изменение тактики Киева с влиянием Великобритании на украинское руководство.

«Зеленский может возобновить атаки на российские НПЗ в случае проигрыша республиканцев на выборах в конгресс. Он в первую очередь прислушивается к британцам», — заявил Кнутов.

Эксперт считает, что Лондон стремится проводить самостоятельную политику в отношении Украины, в том числе независимо от позиции Вашингтона. По его оценке, одна из главных целей Великобритании заключается в ослаблении России.

Кнутов полагает, что такой подход поддерживают и другие европейские государства. В числе стран, заинтересованных в продолжении давления на Москву, он назвал Германию, Францию, Великобританию, Нидерланды и Польшу.

По мнению эксперта, европейские страны рассчитывают таким образом решить собственные экономические проблемы. Менять нынешний курс они пока не намерены.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Взрывы в Киеве и Харькове: куда пришлись ночные удары
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Стали известны новые детали смерти Миши Маваши

Выстрел, из-за которого мог погибнуть рэпер и общественный деятель...
Интересное

Афонские старцы предсказали России сотни лет покоя и «радость через ад»

Аристоклий, Стефан и Паисий в один голос говорили о страшных событиях и грядущем покое. Сегодня мы наблюдаем, как их пророчества сбываются.
Происшествия

Опубликовано видео смертельного ДТП с тремя погибшими женщинами в Рязани

В соцсетях появилось видео смертельного ДТП на улице Циолковского в Рязани, в котором погибли три женщины.
Интересное

Жириновский объяснял в пророчестве, что будет после Украины

После Украины — новая большая война. Жириновский предсказал развитие событий на годы вперёд.
Медицина

В Рязани погибла акушер-гинеколог Людмила Евсюкова

В Рязани погибла врач акушер-гинеколог Людмила Владимировна Евсюкова. О её смерти сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Темы
Политика

Взрывы в Киеве и Харькове: куда пришлись ночные удары

В ночь на 27 октября сообщения о взрывах поступали из нескольких регионов Украины. Стало известно об ударах по столичным ТЭЦ и другим объектах.
Новости России

Военный эксперт предположил, откуда могли запустить дроны на Воронеж

По словам эксперта, для атаки могли применить украинские или американские беспилотные системы.
Общество

В Рязани перекроют главный въезд в ЖК «Паруса» из-за реконструкции электросети

В РГРЭС признали, что ограничения осложнят привычные маршруты жителей, и извинились за неудобства. Компания обещает провести работы максимально осторожно и постараться уложиться в один-два дня.
Новости кино и ТВ

Определились финалисты юбилейного сезона «Ты супер!»

По традиции ребят приходят поддержать знаменитости: в этот раз в группу поддержки вошли певцы Жан Милимеров и Ева Власова.
Происшествия

В Рязанской области водителя осудили за смертельное ДТП на трассе М-5

Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля.
Новости России

Педагога ищут за убийство женщины и ребёнка, тело которого нашли в холодильнике 

В Санкт-Петербурге расследуют убийство двухлетнего ребёнка и пожилой женщины. По данным Mash на Мойке, в преступлении подозревают сожителя матери мальчика — учителя математики, который, предположительно, пытался убить и саму женщину.
Новости кино и ТВ

Слёзы членов жюри и предложение руки и сердца показали в пятом выпуске «ВИА Суперстар!»

За звание «суперстаров» борются коллективы, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые.
Медицина

В Рязани за неделю травмпункт БСМП принял 537 пациентов

Чаще всего горожане обращались с ушибами и ранами.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье