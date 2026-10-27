Когда ВСУ могут возобновить атаки на российские НПЗ

Вооружённые силы Украины могут возобновить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после выборов в Конгресс США. Такой сценарий допустил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, вероятность новых ударов может вырасти в случае поражения Республиканской партии на выборах. Эксперт связывает возможное изменение тактики Киева с влиянием Великобритании на украинское руководство.

«Зеленский может возобновить атаки на российские НПЗ в случае проигрыша республиканцев на выборах в конгресс. Он в первую очередь прислушивается к британцам», — заявил Кнутов.

Эксперт считает, что Лондон стремится проводить самостоятельную политику в отношении Украины, в том числе независимо от позиции Вашингтона. По его оценке, одна из главных целей Великобритании заключается в ослаблении России.

Кнутов полагает, что такой подход поддерживают и другие европейские государства. В числе стран, заинтересованных в продолжении давления на Москву, он назвал Германию, Францию, Великобританию, Нидерланды и Польшу.

По мнению эксперта, европейские страны рассчитывают таким образом решить собственные экономические проблемы. Менять нынешний курс они пока не намерены.