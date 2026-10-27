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Политика

Взрывы в Киеве и Харькове: куда пришлись ночные удары

Алексей Самохин
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В ночь на 27 октября российские войска нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины. О взрывах в Киеве, Харькове, Ильичёвске и других городах сообщает Mash.

По данным источника, в Киеве целью атаки стали ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6. По ТЭЦ-5, как утверждается, ударили не менее двух раз. Для атаки использовали баллистические ракеты РМ-48У с комплексов С-400 и беспилотники.

Сообщения о взрывах поступали из Голосеевского района Киева и окрестностей Чабанов. Кроме того, удары зафиксировали в Харьковской и Ровенской областях.

Местные власти сообщили о попадании в Южный мост в Киеве. После атаки на энергетический объект часть Черновицкой области осталась без электричества. Информация о масштабах повреждений и последствиях ударов уточняется.

Было две волны ракетных ударов. Украинские СМИ сообщали о третьей волне, но затем появилась информация, что цели пропали с радаров. 

Минобороны РФ пока не комментировало итоги атаки. 

В Херсонской области начался гуманитарный процесс. С 4:00 по московскому времени 27 октября в Алёшках действует согласованный Россией и Украиной режим прекращения огня.

«В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен «режим тишины» с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. 

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