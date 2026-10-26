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Новости России

В Дагестане учительница каждый день рискует жизнью ради трех учеников

Никита Рязанцев
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Учительница из Дагестана Хадижат Шехмагомедовна каждый день ходит по опасным горным тропам, чтобы добраться до школы, в которой учатся три человека, пишет Mash.

По данным издания, женщине 45 лет. Она одновременно является директором и единственным преподавателем в учебном заведении в Шамильском районе. Педагог ведет все предметы сама.

Она добирается пешком в школу, расположенную на высоте около 1800 метров над уровнем моря, уже девять лет, наматывая по 14 километров в день.

«По дороге ей попадаются волки и камнепады. Уходить при всех трудностях не планирует — слишком любит работу и детишек», — говорится в статье.

Местные жители предлагают устроить сбор и купить педагогу автомобиль или лошадь, чтобы ей стало проще добираться до учеников.

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