Инженер рассказал о нарушениях в конструкции лестницы в отеле, где умер Соседов

В конструкции лестницы в гостинице «Дархан», где умер музыкальный критик Сергей Соседов, выявили серьезные нарушения, заявил инженер технического надзора Андрей Лепесей в интервью Андрею Малахову, его слова привела ИС «Вести».

Ранее племянник журналиста отправился в Нерюнгри и изучил ступени в отеле, в котором произошла трагедия. Эксперты проанализировали эти данные и пришли к неутешительному выводу.

«Первое нарушение — разность высоты ступеней на лестничном марше. Второе — скольжение, отсутствуют накладки противоскользящие. И третье — существенное, судя по видео, это норма освещенности, она недостаточная», — пояснил Лепесей.

По его мнению, совокупность этих недостатков могла привести к несчастному случаю.

Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри после падения с лестницы в отеле. Точная причина случившегося пока неизвестна. В некоторых источниках появилась информация о возможном отрыве тромба, но другие СМИ писали, что критик получил смертельную травму головы при падении.

Журналист прибыл в Якутию для участия в жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Организаторы решили посвятить это мероприятие его памяти.