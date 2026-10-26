В Окском заповеднике сфотографировали медведя

В лесах Рязанской области вновь попал в объектив медведь, который долгое время умело избегал встреч с людьми. Кадр с косолапым обитателем опубликовали сотрудники Окского заповедника.

О том, что на территории заповедника живет медведь, известно давно. Однако с мая зверь перестал попадать в поле зрения фотоловушек, не удавалось обнаружить и его следов. Единственным подтверждением того, что хозяин леса не покинул родные места, стала сорванная фотоловушка: на стволе дерева, к которому она была прикреплена, специалисты обнаружили бурую шерсть.

Теперь медведя все же удалось запечатлеть, пусть и частично. Сейчас он бродит в северной части Окского заповедника.