В Рязани на Московском шоссе завершили основной этап работ до путепровода

В Рязани продолжается масштабная реконструкция Московского шоссе. Как сообщил глава администрации города Борис Ясинский, на разных отрезках магистрали число полос увеличивают с 6 до 7–9 — конкретная ширина зависит от участка. Выделенные полосы для общественного транспорта при этом сохранятся в обоих направлениях.

Основной комплекс работ уже завершён на участке до путепровода. Специалисты перенесли ключевые коммуникации — линии связи, электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения, укрепили основание дороги и грунт обочин, установили подпорные стенки. Кроме того, модернизированы линии канализации и перенесена контактная сеть троллейбуса. Финальным этапом на этом отрезке стали укладка асфальта, нанесение разметки и монтаж нового светофорного объекта.

В районе моста подрядчик приступил к замене подземных инженерных коммуникаций, укладке асфальта и обустройству тротуаров. Из-за интенсивности работ здесь ориентировочно на две недели ограничено движение: закрыт поворот с Московского шоссе на Михайловское. Объезд организован через новый светофор у ТЦ «Барс», при этом выезд с Михайловского шоссе на Московское остаётся доступным в обычном режиме.

Перекрытие повлияло и на работу общественного транспорта: маршрут автобуса №13 временно изменён. В сторону Михайловского шоссе он следует через вокзал Рязань-2, затем по улице Чкалова — Октябрьский городок — Пивоваренный завод. В направлении центра автобус ходит по обычному маршруту.