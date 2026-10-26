Рязанка обвиняется в хищении почти 2 млн рублей у пенсионеров

Прокуратура Владимира направила в Октябрьский районный суд уголовное дело в отношении 43-летней женщины из Рязанской области. Ей вменяются два эпизода мошенничества, совершенного организованной группой в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемая исполняла роль курьера в преступной группе. Ее соучастники звонили пожилым гражданам, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, и под предлогом защиты сбережений от мошенников убеждали их передать наличные для «безопасного хранения».

Женщина по указанию организаторов приезжала к потерпевшим и забирала деньги. В июле текущего года она получила от двух пенсионеров во Владимире почти 1,9 млн рублей. Часть суммы она оставила себе, остальное передала кураторам.