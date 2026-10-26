В Шацком округе поздравили 96-летнюю учительницу с 55-летним педагогическим стажем

В Шацком округе Рязанской области чествовали учительницу, посвятившую школе более полувека. Об этом сообщили представители местной администрации в социальных сетях.
Раиса Ефимовна Новикова проживает в селе Новософьино Шацкого округа. 25 октября ей исполнилось 96 лет. С днём рождения землячку поздравили представители окружной власти.
Педагогический стаж Раисы Ефимовны составляет 55 лет — она преподавала русский язык и литературу в сельской школе.
«Несмотря на почтенный возраст, Раиса Ефимовна по-прежнему сохраняет ясность ума, теплоту и интерес к жизни. От всей души желаем ей крепкого здоровья, бодрости духа, внимания и заботы близких. Пусть каждый день будет наполнен теплом и уважением людей, для которых она так много сделала. Низкий поклон и долгие лета!» — говорится в поздравлении администрации Шацкого округа.