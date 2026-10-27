Дмитрий Песков, кадр из видео
Политика

Песков высказался о выдвижении Орбана на пост генсека ООН

Алексей Самохин
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Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал информацию о выдвижении Виктора Орбана, бывшего премьер‑министра Венгрии, на должность генерального секретаря ООН. По его словам, если такая кандидатура будет предложена, её обязательно рассмотрят.

При этом Песков подчеркнул, что тема не затрагивалась в недавнем телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Так представитель Кремля отреагировал на публикации о том, что администрация Трампа якобы продвигает Орбана как единого кандидата от США, России и Китая. 

«Нет, этот вопрос не поднимался в ходе последнего телефонного разговора», — заявил пресс‑секретарь.

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