Песков высказался о выдвижении Орбана на пост генсека ООН

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал информацию о выдвижении Виктора Орбана, бывшего премьер‑министра Венгрии, на должность генерального секретаря ООН. По его словам, если такая кандидатура будет предложена, её обязательно рассмотрят.

При этом Песков подчеркнул, что тема не затрагивалась в недавнем телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Так представитель Кремля отреагировал на публикации о том, что администрация Трампа якобы продвигает Орбана как единого кандидата от США, России и Китая.

«Нет, этот вопрос не поднимался в ходе последнего телефонного разговора», — заявил пресс‑секретарь.