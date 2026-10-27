Пореченков вернётся на экраны в роли жёсткого полицейского: ТНТ снимает комедийный сериал «Курсанты Бабкина»

Телеканал ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production и М5 Production приступили к съёмкам сериала «Курсанты Бабкина». Главную роль исполнит Михаил Пореченков, а его жену сыграет Анастасия Панина. В проекте также участвуют Сергей Стёпин, Дмитрий Колчин и Светлана Листова.

Режиссёром стал Радик Рахимов, известный по проекту «АльфаРомео». В 2024 году он уже работал с Пореченковым над четвёртым сезоном сериала «Полярный».

В центре сюжета — опытный полицейский Бабкин, который привык действовать решительно и не боится опасности. За годы оперативной работы он заслужил репутацию человека с безошибочным чутьём, но постоянный риск начинает сказываться на его здоровье и отношениях с близкими.

После очередной опасной операции жена ставит герою условие: либо он отказывается от постоянных приключений, либо рискует потерять семью. Бабкин соглашается перейти на более спокойную должность и становится наставником курсантов.

Под руководство Бабкина попадают четверо молодых людей с разными характерами и проблемами. Неуверенного в себе заику Абрамова сыграет Евгений Михеев, а роль спортсмена Назарова, которому не хватает сообразительности, досталась Кириллу Мешалкину.

Михаил Зубарев исполнит роль ушлого лентяя Железнова. Четвёртая подопечная наставника — Власова в исполнении Кристины Корбут. Она уверена, что разбирается во всём лучше своего руководителя.

Каждый из курсантов по-своему испытывает терпение Бабкина. Самому полицейскому предстоит не только передать молодым коллегам профессиональный опыт, но и научиться работать с людьми, которые совсем не похожи на него.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов назвал проект большим народным сериалом. По его словам, Пореченков умеет создавать персонажей, которых зрители принимают и любят, несмотря на непростое прошлое. В качестве примера он привёл Витю Мясника из «Полярного».

Водахов выразил надежду, что новый герой актёра тоже найдёт отклик у аудитории. После пяти сезонов «Полярного», снятых в снежных декорациях, создатели захотели показать Пореченкова в более тёплой и светлой визуальной атмосфере.

Сам актёр отметил, что ему близок характер Бабкина. Герой не привык работать вполсилы, но теперь ему приходится отвечать не только за себя, но и за четырёх молодых людей. Пореченков считает, что зрители могут узнать в наставнике своего первого начальника или тренера — строгого, немного ворчливого человека, которого спустя годы вспоминают с уважением.

Радик Рахимов признался, что согласился на проект, когда узнал об участии Пореченкова. Режиссёр подчеркнул, что после совместной работы над «Полярным» у них сложились хорошие отношения.

Фото: ТНТ