Артем Дзюба, фото: СТС
Новости кино и ТВ

Артём Дзюба стал «легендарным» ведущим шоу «Прятки» на СТС

Алексей Самохин
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Канал СТС завершил съёмки третьего сезона приключенческого шоу «Прятки» (16+) с ведущим Дмитрием Журавлёвым. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

В одном из выпусков его заменил участник проекта — лучший бомбардир страны Артём Дзюба. Четырёхкратный чемпион России отправился искать коллегу Дмитрия Тарасова, бывшего главного тренера сборной страны Леонида Слуцкого, актёра и бойца ММА Магомеда Исмаилова, звезду «Жуков» Вячеслава Чепурченко и пятикратного финалиста шоу «Суперниндзя» Павла Иванова. 

«Всегда знал, что если стану ведущим, то самым легендарным, — скромничал Артём Дзюба на съёмках. — Вот говорят, что Журавлёв что-то ломает, пока ищет. Но я именно тот, кто всё перевернёт и найдёт каждого. Для меня нет никаких преград: залезу и нырну куда угодно».

«Не терпится выиграть именно у Дзюбы. Мы постоянно участвуем в разных играх, он бесконечно побеждает, поэтому хочется взять убедительный реванш, — делился до съёмок Леонид Слуцкий. — Думаю, Артём выберет максимально агрессивную тактику: всё открывать, рушить, разламывать. Другой вопрос, хватит ли ему выносливости, ведь та же проблема у него и в футболе. Кроме того, Артём всегда был предсказуем для соперников, мы же, участники шоу, его сильно удивим и поставим в тупик». 

В отличие от Слуцкого в способностях Артёма не сомневался футболист Дмитрий Тарасов. «Мы хорошо друг друга знаем, учились в одной школе и много раз пересекались и в футбольном плане, и в жизни. С одной стороны, это преимущество, но с другой — он тоже меня хорошо знает. При этом спортсмены не любят проигрывать, и Дзюбе важно быть первым везде», — говорил он.  

Вячеслав Чепурченко, напротив, не уверен, что легендарному спортсмену удастся всех найти. «Этот замечательный человек однажды меня очень сильно подставил в «Прятках», — вспоминал актёр. — Но в целом он парень мегапозитивный, и я понимал, что Артём скорее будет веселиться, хохмить и кайфовать от процесса, чем искать участников». 

Съёмки выпуска проходили в старом дзержинском кинотеатре. Также в третьем сезоне ведущий ищет в безлюдном отеле Таиланда, опустевшей школе Ногинска, советском бункере Звенигорода, на территории тверской прядильно-ткацкой фабрики имени Вагжанова и одинцовском НИИ, а ещё в заброшенных аэропорту и торговом центре Китая.

В этот раз от Журавлёва прятались: Виталий Гогунский, Тимур Родригез, Ника Здорик, Владимир Тишко, Алла Михеева, Юля Гаврилина, Карина Мурашкина, Владимир Маркони, Павел Дедищев, Кирилл Астапов и другие. 

По правилам игры участники выбирают место для пряток внутри конкретной локации. После заката появляется ведущий, у которого есть всего час для поиска всех участников. Если за это время не удастся их найти, каждый герой выигрывает 250 тысяч рублей.

Фото: СТС

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