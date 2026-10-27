Народные приметы и строгие запреты 28 октября на Ефимия Осеннего

Двадцать восьмого октября на Руси боялись кикиморы. Верили, что в этот день она может вернуться в дом. Рвать ткань, путать пряжу, бить горшки и мешать хозяйкам работать. Чтобы защититься от её проделок, женщины осеняли ткацкий стан крестом и молились святому Ефимию. Праздник называли Ефимий Осенний. В православной традиции в этот день вспоминают преподобного Евфимия Солунского, жившего в IX веке.
Святой родился под именем Никита. Рано женился, но вскоре оставил семью и посвятил жизнь Богу. Он подвизался в монастырях Палестины и Афона. Там прославился смирением, молитвой и строгим постом. Позже основал монашескую обитель близ Салоник. Восстановил разрушенный монастырь святого Андрея.
Что можно делать 28 октября
Женщинам разрешалось заниматься лёгким рукоделием. Работать с тканями и нитками. Это сулило тёплую и спокойную зиму.
Мужчинам — чинить дом, мастерить и готовить зимние принадлежности. Работа шла своим чередом. Можно сходить в баню. Это очищало тело и душу перед зимним временем.
Хорошо заняться спортом или физическим трудом. Для укрепления здоровья. Стоит проявить решительность на работе. День способствует карьерному росту.
Провести вечер с семьёй или друзьями. Чтобы дом наполнился теплом и миром. Женщинам советовали отдыхать, пить чай с семьёй и читать молитвы.
Что нельзя делать 28 октября
Начинались запреты с уборки. Нельзя стирать и гладить одежду. По поверью, это может привлечь болезни. А раз в доме не убирались, то и деньги не пересчитывали. Пересчёт монет мог привести к утрате достатка.
Дальше шла улица. Не выходите из дома после захода солнца. Можно встретить нечистую силу. А раз вечер проходил дома, то и на звёзды ночью смотреть не советовали. Увидев падающую звезду, можно навлечь беду.
В лес в этот день тоже не ходили. Там бродит «осенняя нечисть».
Слова в этот день имели особую силу. Не ругайтесь.
Народные приметы на 28 октября
· Выпал снег — к хорошему урожаю хлеба.
· Красноватый свет вокруг луны — к ненастью.
· Над восходящим солнцем облако — к перемене погоды.
· Кошка пьёт много воды — к плохой погоде.
· Собака воет и не ест — к морозам и осадкам.
· Облака, обрамляющие солнце утром — к дождю и ветру.
· Снег покрыл землю — не растает до весны.