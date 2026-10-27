Народные приметы и строгие запреты 28 октября на Ефимия Осеннего

Двадцать восьмого октября на Руси боялись кикиморы. Верили, что в этот день она может вернуться в дом. Рвать ткань, путать пряжу, бить горшки и мешать хозяйкам работать. Чтобы защититься от её проделок, женщины осеняли ткацкий стан крестом и молились святому Ефимию. Праздник называли Ефимий Осенний. В православной традиции в этот день вспоминают преподобного Евфимия Солунского, жившего в IX веке.

Святой родился под именем Никита. Рано женился, но вскоре оставил семью и посвятил жизнь Богу. Он подвизался в монастырях Палестины и Афона. Там прославился смирением, молитвой и строгим постом. Позже основал монашескую обитель близ Салоник. Восстановил разрушенный монастырь святого Андрея.

Что можно делать 28 октября

Женщинам разрешалось заниматься лёгким рукоделием. Работать с тканями и нитками. Это сулило тёплую и спокойную зиму.

Мужчинам — чинить дом, мастерить и готовить зимние принадлежности. Работа шла своим чередом. Можно сходить в баню. Это очищало тело и душу перед зимним временем.

Хорошо заняться спортом или физическим трудом. Для укрепления здоровья. Стоит проявить решительность на работе. День способствует карьерному росту.

Провести вечер с семьёй или друзьями. Чтобы дом наполнился теплом и миром. Женщинам советовали отдыхать, пить чай с семьёй и читать молитвы.

Что нельзя делать 28 октября

Начинались запреты с уборки. Нельзя стирать и гладить одежду. По поверью, это может привлечь болезни. А раз в доме не убирались, то и деньги не пересчитывали. Пересчёт монет мог привести к утрате достатка.

Дальше шла улица. Не выходите из дома после захода солнца. Можно встретить нечистую силу. А раз вечер проходил дома, то и на звёзды ночью смотреть не советовали. Увидев падающую звезду, можно навлечь беду.

В лес в этот день тоже не ходили. Там бродит «осенняя нечисть».

Слова в этот день имели особую силу. Не ругайтесь.

Народные приметы на 28 октября

· Выпал снег — к хорошему урожаю хлеба.

· Красноватый свет вокруг луны — к ненастью.

· Над восходящим солнцем облако — к перемене погоды.

· Кошка пьёт много воды — к плохой погоде.

· Собака воет и не ест — к морозам и осадкам.

· Облака, обрамляющие солнце утром — к дождю и ветру.

· Снег покрыл землю — не растает до весны.