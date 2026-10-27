Рязанец заявил об угоне, чтобы скрыть пьяную поездку за рулём

В Рязани сотрудники полиции уличили местного жителя в совершении ложного доноса об угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России по Московскому району Рязани обратился 37-летний рязанец и сообщил, что пропал его автомобиль «Мицубиси», который он накануне припарковал у дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Угон транспорта).

Оперативники уголовного розыска в ходе расследования обнаружили автомобиль заявителя на окраине Рязани. В ходе опроса местных жителей оперативники получили сведения, что машину припарковал владелец, а до этого иномарку видели на окрестных дорогах.

Позже полицейские выявили обстоятельства, указывающие, что 37-летний рязанец причастен к заведомо ложному доносу об угоне автомобиля. Злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительной информации, рязанец задумал скрыть, что садился за руль в состоянии опьянения. Он испугался, что его неуверенные маневры запечатлели видеокамеры, и решил представить, будто автомобилем в это время управлял угонщик. Мужчина припарковал иномарку на окраине Рязани, а на следующее утро обратился с заявлением в полицию, но его уловка не сработала.

Следователь полиции возбудил в отношении рязанца уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.