В Елатьме простятся с погибшим на СВО Варданом Карапетяном

Во вторник, 27 октября, в посёлке Елатьма Касимовского округа Рязанской области простятся с погибшим на СВО Варданом Карапетяном. Об этом сообщает группа «Подслушано в Елатьме (ПвЕ)».

«В нашу семью пришла новость которую мы ждали 3 года… Произошло совпадение по ДНК с нашим дорогим Карапетян Варданом. 27 октября (вторник) состоится прощание в 10:00 во Храме Троицы Живоначальной, п. Елатьма , ул Егерева д.23, далее прощание на кладбище», — говорится в сообщении.

Подробности гибели героя не известны.

Земляки выражают соболезнования родным воина.

«Я помню тот день, когда Вардан пришёл, чтобы попрощаться с мамой — приняли решение защищать Родину!!! Для меня он будет верно ГЕРОЕМ!!!!

САМАЯ СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ПАРНЮ и низкий поклон!!!!!!!!🙏🙏🙏🙏🙏 Вечная память!!!», — написала Татьяна.