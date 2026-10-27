При атаке БПЛА на Брянск погиб мужчина, подорвавшись на «тубусе»

В ночь на 27 октября Брянск подвергся атаке беспилотников. В Бежицком районе погиб мужчина, подорвавшийся на сброшенном с БПЛА предмете со взрывчатым веществом. В Советском районе, по предварительным данным, пострадали шесть человек.

«В Бежицком районе погиб мужчина, подорвавшись на «тубусе» со взрывчатым веществом, который был сброшен с БпЛА. На месте работают пиротехники Министерства обороны. Движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской перекрыто», — написал губернатор.

Как сообщил губернатор региона Егор Ковальчук, в Советском районе повреждены три многоквартирных дома на улицах Ромашина и Любезного. Кроме того, повреждения получили 11 автомобилей.

На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы. В Бежицком районе к работе привлекли пиротехников Министерства обороны. Движение по переулку Елецкому и улице Комсомольской перекрыли.

Губернатор поручил главе Брянской городской администрации организовать восстановление повреждённых квартир и помочь жителям оформить необходимые документы.