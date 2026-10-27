Минцифры предупредило об ограничениях мобильного интернета в Москве

В Москве с 27 по 29 октября могут временно ограничить работу мобильного интернета в пределах Третьего транспортного кольца. Об этом предупредило Минцифры России. Мера связана с обеспечением безопасности во время международных мероприятий.

Ограничения могут вводить в течение дня. 27 и 28 октября перебои возможны с 11:30, а 29 октября — с 9:30.

Голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi останутся доступны в штатном режиме. Продолжат работать и наиболее востребованные социально значимые сайты и сервисы, включённые в так называемый «белый список».

В Минцифры пояснили, что временные меры связаны с проведением восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ), а также третьего саммита Россия — Африка.